Musei | Greco Egizio | ' da noi c' è il tutto esaurito | le sale sono piene' **

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Un ‘nuovo inizio' premiato subito dal ‘'. Il museodi Torino, che oggi insieme a tante altre realtà museali collocate nelle zone gialle del Paese riapre le sue porte ai visitatori, è partito con il piede giusto. Si registra già una grande affluenza che, in ogni caso, risente del numero contingentato degli accessi. L'apertura, racconta infatti il direttore Christianall'Adnkronos, “sta andando molto bene. Abbiamo voluto aprire i primi cinque giorni gratuitamente. Devo dire che il regalo migliore ce lo sta facendo il pubblico perché abbiamo finito la disponibilità di 1.300 biglietti al giorno per le cinque giornate di questa settimana. Insomma, abbiamotutti i tagliandi a disposizione. Leoggi ...

"Il museo è di tutti e il modo più bello per riaprire era regalarlo alla città", spiega. All'interno del museo resta tassativo il rispetto delle misure anti Covid: misurazione della temperatura,...Il Kouros sarà condiviso dai dueproprietari, il Castello Ursino e il "Paolo Orsi ", con ... Si tratta di giovani uomini, in, appunto , koùroi (singolare koùros ) sempre mostrati in ...Roma, 1 feb. (Adnkronos) – Un ‘nuovo inizio’ premiato subito dal ‘tutto esaurito’. Il museo Egizio di Torino, che oggi insieme a tante altre realtà museali collocate nelle zone gialle del Paese riapre ..."La decisione di aprire il Museo Egizio questa settimana gratuitamente ha una doppia ragione: festeggiare con il pubblico la riapertura, che speriamo definitiva, e sollecitare il governo a cogliere la ...