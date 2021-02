Muore per strada durante una consegna: il rider era un padre di famiglia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stava effettuando una consegna, quando è stato buttato giù da un’automobile in corsa: non è stato possibile salvarlo. Lascia due figlie. Aveva una consegna da effettuare, stava facendo il suo lavoro, quel lavoro che gli permetteva di portare avanti una famiglia, una moglie e due figlie piccole… quel lavoro che lo ha poi portato a perdere la vita. La storia di un rider di 47 anni, originario delle Filippine, morto questa notte dopo un grave incidente d’auto, travolto con la sua bicicletta mentre effettuava una consegna da uno dei ristoranti della catena di fast food americana McDonald’s, precisamente quello situato in Montecatini Terme in via Camporcioni. Una delle ragioni dell’incidente può essere certamente ricollegabile alla scarsa visibilità causa maltempo: fatale per l’uomo il ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Stava effettuando una, quando è stato buttato giù da un’automobile in corsa: non è stato possibile salvarlo. Lascia due figlie. Aveva unada effettuare, stava facendo il suo lavoro, quel lavoro che gli permetteva di portare avanti una, una moglie e due figlie piccole… quel lavoro che lo ha poi portato a perdere la vita. La storia di undi 47 anni, originario delle Filippine, morto questa notte dopo un grave incidente d’auto, travolto con la sua bicicletta mentre effettuava unada uno dei ristoranti della catena di fast food americana McDonald’s, precisamente quello situato in Montecatini Terme in via Camporcioni. Una delle ragioni dell’incidente può essere certamente ricollegabile alla scarsa visibilità causa maltempo: fatale per l’uomo il ...

