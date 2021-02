Muore di Covid a 17 anni tra le braccia della mamma. Per 3 volte aveva sconfitto il cancro (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Devo dire che sono molto più tranquillo di poter vedere la nostra principessa e passare del tempo con lei. Soprattutto ora che è un po’ più stabile. È così difficile quando la vediamo lottare, quindi questi giorni sono incredibili”. “Non vedo l’ora di vedere i suoi occhi riaprirsi e sentire quella voce dire ‘Ti amo papà’ e vedere quanto sarà felice di rivedere mamma e i suoi fratelli. È fantastico vederla e passare questo tempo con lei. Ti amo piccola dolce e grazie a tutti per tutte le preghiere”. Così scriveva papà Eric qualche giorno fa sui social. Era convinto che anche stavolta la sua principessa ce la facesse, superasse l’ennesimo ostacolo e tornasse a casa con lui dove l’aspettava il resto della famiglia. Un sogno naufragato in poche ore, con le condizioni della ragazza che sono precipitate nel giro di poche ore. Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Devo dire che sono molto più tranquillo di poter vedere la nostra principessa e passare del tempo con lei. Soprattutto ora che è un po’ più stabile. È così difficile quando la vediamo lottare, quindi questi giorni sono incredibili”. “Non vedo l’ora di vedere i suoi occhi riaprirsi e sentire quella voce dire ‘Ti amo papà’ e vedere quanto sarà felice di rivederee i suoi fratelli. È fantastico vederla e passare questo tempo con lei. Ti amo piccola dolce e grazie a tutti per tutte le preghiere”. Così scriveva papà Eric qualche giorno fa sui social. Era convinto che anche stavolta la sua principessa ce la facesse, superasse l’ennesimo ostacolo e tornasse a casa con lui dove l’aspettava il restofamiglia. Un sogno naufragato in poche ore, con le condizioniragazza che sono precipitate nel giro di poche ore. Continua dopo ...

