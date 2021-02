MotoGP | la nuova Suzuki sarà presentata nel corso dei test pre-stagionali di Losail

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Mondiale2021 inizia a svelare i primi segreti che, solitamente neldell’inverno, non sono altro che le date delle presentazioni delle varie scuderie che prendono parte alla stagione della top class delle due ruote. Nelle ultime ore è stato ufficializzato che ladel campione del mondo Joan Mir si svelerà ufficialmente durante il primopre-campionato, che si terrà in Qatar adal 5 al 7 marzo. La moto di Hamamatsu, che avrà ancora sulla propria sella il duo spagnolo composto dal neo-campione del mondo e da Alex Rins, presenterà unalivrea marchiata Monster in vista della annata 2021. La presentazione del team, come rivela motorsport.com,trasmessa in diretta su internet direttamente dal circuito di ...