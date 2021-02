Morto a 51 anni il ricercatore che ha sviluppato il primo test salivare per il coronavirus (Di lunedì 1 febbraio 2021) Andrew Brooks, scienziato alla Rutgers University, è deceduto per un attacco cardiaco. Il governatore del New Jersey: 'Era un eroe, ha salvato delle vite umane' Leggi su today (Di lunedì 1 febbraio 2021) Andrew Brooks, scienziato alla Rutgers University, è deceduto per un attacco cardiaco. Il governatore del New Jersey: 'Era un eroe, ha salvato delle vite umane'

