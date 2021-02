Morti sul lavoro per Covid: Parma al 15esimo posto in Italia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel corso del 2020 nel territorio di Parma e provincia sono stati registrati 17 Morti sul lavoro. La nostra città si piazza al 15esimo posto in Italia in base all'indice di incidenza sugli occupati, ... Leggi su parmatoday (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel corso del 2020 nel territorio die provincia sono stati registrati 17sul. La nostra città si piazza alinin base all'indice di incidenza sugli occupati, ...

Morti sul lavoro per Covid: Parma al 15esimo posto in Italia

Nel corso del 2020 nel territorio di Parma e provincia sono stati registrati 17 morti sul lavoro. La nostra città si piazza al 15esimo posto in Italia in base all'indice di incidenza sugli occupati, che è dell'83,1%. Da tempo non si registrava un incremento tanto significativo ...

