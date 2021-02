Morgan: il film del figlio di Ridley Scott (tutte le info) (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Morgan” è un thriller-horror fantascientifico diretto da Luke Scott, figlio del più famoso Ridley. Si tratta dell’opera prima di Scott Junior, il quale è aiutato da suo padre soltanto per gli aspetti economici (produzione del film). La sceneggiatura porta la firma di Seth W. Owen, mentre il cast include: Anya Taylor-Joy, Courtney Caldwell, Amybeth McNulty, Paul Giamatti ed altri interpreti. La trama del film In un laboratorio militare sono in corso sperimentazioni per la creazione di esseri umanoidi. Si tratta di creature a cui si cerca di donare un’intelligenza umana, un aspetto umano, perfino emozioni umane. Fra queste creature troviamo Morgan, una pseudo-ragazzina di 5 anni che tuttavia é più o meno l’equivalente di una adolescente. Ad un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) “” è un thriller-horror fantascientifico diretto da Lukedel più famoso. Si tratta dell’opera prima diJunior, il quale è aiutato da suo padre soltanto per gli aspetti economici (produzione del). La sceneggiatura porta la firma di Seth W. Owen, mentre il cast include: Anya Taylor-Joy, Courtney Caldwell, Amybeth McNulty, Paul Giamatti ed altri interpreti. La trama delIn un laboratorio militare sono in corso sperimentazioni per la creazione di esseri umanoidi. Si tratta di creature a cui si cerca di donare un’intelligenza umana, un aspetto umano, perfino emozioni umane. Fra queste creature troviamo, una pseudo-ragazzina di 5 anni che tuttavia é più o meno l’equivalente di una adolescente. Ad un ...

