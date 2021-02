Monza-Empoli | probabili formazioni e dove vederla in TV

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Sabato 06 Febbraio si giocherà la sfida, si sfidano la seconda della classe contro la prima. E’ una sfida d’alto vertice quella di sabato, che vedrà contrapporsi due fra le squadre più in forma del campionato. Come ci arriva ililha pareggiato l’ultimo match fuori casa contro la Spal, un big match che ha visto passare in vantaggio i brianzoli con Gytkjaer, per poi subire il pareggio di Valoti. La presenza di 7 punte in rosa per ilpotrebbe far vagliare l’ipotesi a Brocchi di pensare ad un cambio modulo, si parla di un 4-2-4 con probabile dirottamento di Mota e Boateng sulle fascie. Come ci arriva l’l’proviene da una vittoria in casa contro il Frosinone per 3-1, all’iniziale vantaggio di Kastanos dei ciociari, i ...