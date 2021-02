Mondiali Qatar 2022, potrebbero essere venduti alcolici durante la competizione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ci sono buone possibilità che durante i Mondiali di Qatar 2022 possano essere venduti alcolici ai tifosi che saranno all’interno delle aree hospitality nel corso della manifestazione in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Nel paese musulmano, infatti, non è possibile consumare alcolici, anche se i non residenti spesso godono di permessi speciali. Il presidente di Match Hospitality, Jaime Byrom, è fiducioso che la Fifa riesca a ottenere questa deroga: “Ci aspettiamo che le persone possano bere. Ci aspettiamo che, a seconda delle decisioni prese da altri, ovviamente ci atterremo sempre a qualunque normativa, qualunque legge venga decretata. Certamente in questo momento stiamo progettando di essere in grado di ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ci sono buone possibilità chedipossanoai tifosi che saranno all’interno delle aree hospitality nel corso della manifestazione in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Nel paese musulmano, infatti, non è possibile consumare, anche se i non residenti spesso godono di permessi speciali. Il presidente di Match Hospitality, Jaime Byrom, è fiducioso che la Fifa riesca a ottenere questa deroga: “Ci aspettiamo che le persone possano bere. Ci aspettiamo che, a seconda delle decisioni prese da altri, ovviamente ci atterremo sempre a qualunque normativa, qualunque legge venga decretata. Certamente in questo momento stiamo progettando diin grado di ...

GurzoBahri : RT @sportface2016: +++Mondiali #Qatar2022, #Infantino è sicuro: 'Il prossimo anno il #Covid19 sarà sconfitto e in Qatar avremo gli stadi pi… - CapitanBergomi : RT @sportface2016: +++Mondiali #Qatar2022, #Infantino è sicuro: 'Il prossimo anno il #Covid19 sarà sconfitto e in Qatar avremo gli stadi pi… - LALAZIOMIA : Mondiali Qatar 2022, Infantino: ”Stadi pieni per il 2022 e i Mondiali saranno magici come sempre”… - ggittoss : RT @sportface2016: +++Mondiali #Qatar2022, #Infantino è sicuro: 'Il prossimo anno il #Covid19 sarà sconfitto e in Qatar avremo gli stadi pi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - Infantino: 'Ai Mondiali in Qatar avremo gli stadi pieni, il Covid sarà sconfitto' -