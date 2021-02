Mondiali Qatar 2020, Infantino sicuro: “Il Covid sarà sconfitto e avremo gli stadi pieni” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Il prossimo anno, alla Coppa del Mondo in Qatar, avremo gli stadi pieni. Il Covid sarà sconfitto entro quella data e i Mondiali saranno magici come sempre”. Parola del numero uno della Fifa Gianni Infantino, che nel consueto incontro con le alte sfere dell’Oms lancia un messaggio positivo e di estrema fiducia in vista dei Mondiali di Qatar 2022 in programma fra poco meno di due anni e dunque, si spera, non soggetti a restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Il prossimo anno, alla Coppa del Mondo ingli. Ilentro quella data e isaranno magici come sempre”. Parola del numero uno della Fifa Gianni, che nel consueto incontro con le alte sfere dell’Oms lancia un messaggio positivo e di estrema fiducia in vista deidi2022 in programma fra poco meno di due anni e dunque, si spera, non soggetti a restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. SportFace.

