Mondiali di sci di Cortina 2021, la magia del Carnevale di Venezia alla cerimonia d'apertura (Di lunedì 1 febbraio 2021) Con il Veneto in zona gialla e il Carnevale di Venezia annullato a causa della pandemia, tutta la magia della kermesse si trasferisce in alta quota, per la 46esima edizione dei Campionati Mondiali di ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Con il Veneto in zona gie ildiannullato a causa della pandemia, tutta ladella kermesse si trasferisce in alta quota, per la 46esima edizione dei Campionatidi ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - SkySport : ULTIM'ORA SCI Sofia Goggia non parteciperà ai mondiali di Cortina per la frattura composta piatto tibiale ginocchio… - repubblica : Sci, Sofia Goggia salta i Mondiali: frattura al ginocchio destro - lussostyle1 : Antonia Sautter omaggia la Perla delle Dolomiti, in occasione dei mondiali di sci - PetrelliFlavia : #CortinadAmpezzo.Campionati mondiali di sci 2021 ??? -