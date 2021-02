Modena, il ristorante viola le norme anti-Covid e apre a cena: urla e insulti dai clienti senza mascherina – Video (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tanti clienti seduti ai tavoli, quasi tutti senza mascherina e una sala praticamente piena. E poi, ancora, urla, cori da stadio e insulti contro lo Stato. Sono gli elementi di un Video pubblicato su Facebook da un ristorante di Modena che, senza neanche nascondere la cosa, sabato ha violato le restrizioni anti-Covid, aprendo a cena e condividendo la testimonianza della serata sui social. “Sono emozionato, mi viene da piangere”, dice il proprietario alla fine del Video. Nella clip i clienti urlano frasi come “libertà” e insulti nei confronti dello Stato. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tseduti ai tavoli, quasi tuttie una sala praticamente piena. E poi, ancora,, cori da stadio econtro lo Stato. Sono gli elementi di unpubblicato su Facebook da undiche,neanche nascondere la cosa, sabato hato le restrizionindo ae condividendo la testimonianza della serata sui social. “Sono emozionato, mi viene da piangere”, dice il proprietario alla fine del. Nella clip ino frasi come “libertà” enei confronti dello Stato. La ...

michele134567_g : RT @RadioSavana: Disobbedienza civile a Modena #IoApro. Ristorante Regina Margherita se ne frega delle regole imposte da Conte e rimane ape… - biondi_danilo : @repubblica Non ci siamo! Per quel ristorante di Modena mi avete detto che la caccia era al Covid e non i saluti Ro… - Gabriel49135747 : RT @RadioSavana: Disobbedienza civile a Modena #IoApro. Ristorante Regina Margherita se ne frega delle regole imposte da Conte e rimane ape… - ricatti88 : RT @RadioSavana: Disobbedienza civile a Modena #IoApro. Ristorante Regina Margherita se ne frega delle regole imposte da Conte e rimane ape… - eowyn962010 : RT @RadioSavana: Disobbedienza civile a Modena #IoApro. Ristorante Regina Margherita se ne frega delle regole imposte da Conte e rimane ape… -