(Teleborsa) – Il cambio di passo imposto alla nostra società e ai nostri modelli dalla crisi da coronavirus passa anche e soprattutto per una Mobilità più sostenibile, sana e sicura. Proprio in quest'ottica, Eni gas e luce ha annunciato oggi la firma di un accordo con Be Charge, società del Gruppo Be Power S.p.A. dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la Mobilità elettrica, in linea con la strategia di decarbonizzazione e transizione energetica di Eni , che punta entro il 2050 a diventare leader nella vendita di prodotti a basso impatto di carbonio. L'accordo con Be Charge – chiarisce la nota – "prevede l'installazione, su tutto il territorio nazionale di colonnine di ricarica co-brandizzate ad accesso pubblico, per veicoli ...

Mobilità elettrica, Eni gas e luce: accordo con Be Charge

dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica , in linea con la strategia di decarbonizzazione e transizione energetica di Eni , che punta entro il 2050 a ...

Mobilità elettrica globale Rapporto sulle ricerche di mercato 2020 - Statistiche affidabili sulle entrate entro il 2029 - Genovagay Genova Gay