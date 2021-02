**Mo: Israele e Kosovo aprono relazioni diplomatiche, cerimonia oggi online** (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tel Aviv, 1 feb. (Adnkronos) - Israele e Kosovo stabiliscono oggi relazioni diplomatiche. E la cerimonia della firma, probabilmente per la prima volta nella storia, avverrà online, annuncia il ministero degli Esteri israeliano. A causa delle restrizioni anti Covid, con la chiusura dell'aeroporto internazionale israeliano, è stato cancellato il previsto arrivo della delegazione kosovara a Gerusalemme. Per questo si è deciso che la cerimonia della firma avverrà su zoom, alle 14.30 ora italiana. Dopo che i ministri degli Esteri, l'israeliano Gabi Ashkenazi e la kosovara Meliza Haradinaj avranno firmato gli accordi di cooperazione, i rispettivi dicasteri spediranno i documenti via mail per la controfirma. L'evento sarà segnato dallo scoprimento della targa della nuova ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tel Aviv, 1 feb. (Adnkronos) -stabiliscono. E ladella firma, probabilmente per la prima volta nella storia, avverrà online, annuncia il ministero degli Esteri israeliano. A causa delle restrizioni anti Covid, con la chiusura dell'aeroporto internazionale israeliano, è stato cancellato il previsto arrivo della delegazione kosovara a Gerusalemme. Per questo si è deciso che ladella firma avverrà su zoom, alle 14.30 ora italiana. Dopo che i ministri degli Esteri, l'israeliano Gabi Ashkenazi e la kosovara Meliza Haradinaj avranno firmato gli accordi di cooperazione, i rispettivi dicasteri spediranno i documenti via mail per la controfirma. L'evento sarà segnato dallo scoprimento della targa della nuova ...

