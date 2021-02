(Di lunedì 1 febbraio 2021) Allarme challenge. Cresce il numero dicoinvolti in sfide estreme sui. Ilper la protezione dei dati personali ha preso misure per TikTok e ha aperto fascicoli per Facebook e ...

SkyTG24 : 'Hai paura? Perfetto per Instagram' Sette #bulli minorenni hanno filmato e postato online l' #aggressione a una tre… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Minori e web, il Garante della #privacy a Leggo: «Possiamo bloccare i social ma il primo controllore è il genitore» https://t.… - Gresy73 : RT @leggoit: Minori e web, il Garante della #privacy a Leggo: «Possiamo bloccare i social ma il primo controllore è il genitore» https://t.… - Maryeterngif1 : Minori e web, il Garante della privacy a Leggo: «Possiamo bloccare i social ma il primo controllore è il genitore»… - leggoit : Minori e web, il Garante della #privacy a Leggo: «Possiamo bloccare i social ma il primo controllore è il genitore» -

Ultime Notizie dalla rete : Minori web

Quali le misure attuali per contrastare i rischi per isui social? 'Oltre all'age verification, occorre tutelarli dai contenuti illeciti, tramite l'ineludibile controllo dei genitori in via ...E' stata una necessità, quella di ricorrere alper compensare le mancate vendite del canale ... perchè a fronte di meno fatturato abbiamo avuto anchecosti. Come giudica invece la gestione ...Allarme challenge. Cresce il numero di minori coinvolti in sfide estreme sui social. Il Garante per la protezione dei dati personali ha preso misure per TikTok e ha aperto fascicoli per Facebook ...A Capri parte la campagna di vaccinazione territoriale. L’Asl Napoli 1 Centro, e i comuni di Capri ed Anacapri, infatti, nell’ambito del “Tavolo di confronto permanente sui bisogni di salute dell’Isol ...