Mina Settembre anticipazioni penultima puntata: è ancora giallo sull’amente misteriosa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mina ancora una volta, pur di arrivare alla verità sul passato di suo padre, ha commesso un grave errore. Accecata dalla voglia di conoscere il nome di questa amante, è arrivata persino ad accusare la sua migliore amica Ovviamente ha sbagliato e ha provocato la reazione della sua donna che c’è rimasta malissimo…Ma che cosa succederà nella quinta e penultima puntata di Mina Settembre in onda il 7 febbraio 2021 su Rai 1? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap con Serena Rossi protagonista. Come avrete visto tra l’altro, c’è stato anche un altro colpo di scena nella vita della psicologa. Infatti alla fine Domenico ha deciso di non partire più con Piera ed è tornato da lei. Ma nel cuore di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021)una volta, pur di arrivare alla verità sul passato di suo padre, ha commesso un grave errore. Accecata dalla voglia di conoscere il nome di questa amante, è arrivata persino ad accusare la sua migliore amica Ovviamente ha sbagliato e ha provocato la reazione della sua donna che c’è rimasta malissimo…Ma che cosa succederà nella quinta ediin onda il 7 febbraio 2021 su Rai 1? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della prossimadella soap con Serena Rossi protagonista. Come avrete visto tra l’altro, c’è stato anche un altro colpo di scena nella vita della psicologa. Infatti alla fine Domenico ha deciso di non partire più con Piera ed è tornato da lei. Ma nel cuore di ...

RoVincipi : RT @RaiUno: Da Noi A Ruota Libera con Francesca Fialdini ORA IN ONDA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - RoVincipi : @serenarossi_com @RaiUno Anche noi vogliamo tanto bene a Mina Settembre e a te?????? - SanremoAncheNoi : RT @MusicStarStaff: CS_Le indagini de “Il Commissario Ricciardi” su Rai1| La nuova serie con Lino Guanciale in prima visione - stoaroma : @gufopolemico Mina Settembre? - MusicStarStaff : CS_Le indagini de “Il Commissario Ricciardi” su Rai1| La nuova serie con Lino Guanciale in prima visione -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre Mina Settembre/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: colpo di scena tra Mina e Domenico

La quarta puntata di Mina Settembre , in onda ieri sera su Raiuno, ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Domenico è tornato a Napoli per dichiarare il suo amore a Mina , ma dopo una notte di passione i due non hanno ...

Mina Settembre, anticipazioni quinta puntata del 7 febbraio: Domenico accusato di abusi

Le anticipazioni della quinta puntata di Mina Settembre . La prossima puntata della serie tv con Serena Rossi , Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno , andrà in onda domenica 7 febbraio. Gli spettatori potranno assistere al nono e al decimo ...

TELEVISIONE Mina Settembre, le differenze fra i racconti e la fiction Style Mina Settembre anticipazioni penultima puntata: è ancora giallo sull’amente misteriosa

Ecco le anticipazioni per la quinta e penultima puntata di Mina Settembre che ci aspetta il 7 febbraio 2021 su Rai 1 ...

Da Dior a Gucci, la moda diventa promotrice turistica dell’Italia nascosta

Con Dior Matteo Garrone ha portato le collezioni al Castello di Sammezzano - con un parco da 180 ettari con le sequoie portate dalla California - e al Giardino di Ninfa. Il set di Gucci invece è stato ...

La quarta puntata di, in onda ieri sera su Raiuno, ha lasciato il pubblico col fiato sospeso. Domenico è tornato a Napoli per dichiarare il suo amore a, ma dopo una notte di passione i due non hanno ...Le anticipazioni della quinta puntata di. La prossima puntata della serie tv con Serena Rossi , Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno , andrà in onda domenica 7 febbraio. Gli spettatori potranno assistere al nono e al decimo ...Ecco le anticipazioni per la quinta e penultima puntata di Mina Settembre che ci aspetta il 7 febbraio 2021 su Rai 1 ...Con Dior Matteo Garrone ha portato le collezioni al Castello di Sammezzano - con un parco da 180 ettari con le sequoie portate dalla California - e al Giardino di Ninfa. Il set di Gucci invece è stato ...