Milano, ultima domenica in zona arancione: folla in centro e sui Navigli. FOTO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Complice anche il bel tempo, tante persone nel capoluogo lombardo sono andate a passeggio nella zona pedonale lungo la Darsena. Molta gente anche in Duomo e nelle vie dello shopping. Da lunedì la Lombardia entra in zona gialla. Strade piene anche nel centro di Torino e Roma Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) Complice anche il bel tempo, tante persone nel capoluogo lombardo sono andate a passeggio nellapedonale lungo la Darsena. Molta gente anche in Duomo e nelle vie dello shopping. Da lunedì la Lombardia entra ingialla. Strade piene anche neldi Torino e Roma

