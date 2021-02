Milano, Syria si abbassa la mascherina e canta in Galleria per solidarietà ai lavoratori dello spettacolo: “Scappo prima che mi fermino i vigili” (Di lunedì 1 febbraio 2021) La cantante Syria ha sorpreso tutti domenica 31 gennaio improvvisando un mini concerto all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Syria ha intonato “Maledetta primavera”, sfruttando l’ottima acustica della Galleria. La cantante ha tolto la mascherina per l’esibizione, scherzando poi nel post pubblicato su Instagram: “Improvvisa e scappa prima che la fermino i vigili”. A sorprendere i fan di Syria anche la reazione dei passanti: la maggior parte non riconosce la cantante e attraversa la Galleria ignorandola. La cantante ha accompagnato il video con l’hashtag #iolavoroconlamusica, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lanteha sorpreso tutti domenica 31 gennaio improvvisando un mini concerto all’interno dellaVittorio Emanuele II diha intonato “Maledettavera”, sfruttando l’ottima acustica della. Lante ha tolto laper l’esibizione, scherzando poi nel post pubblicato su Instagram: “Improvvisa e scappache la”. A sorprendere i fan dianche la reazione dei passanti: la maggior parte non riconosce lante e attraversa laignorandola. Lante ha accompagnato il video con l’hashtag #iolavoroconlamusica, in ...

