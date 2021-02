Milano, processo a Roberto Maroni: 60 giorni al perito per trascrivere le intercettazioni. Primi testimoni dell’accusa il 28 aprile (Di lunedì 1 febbraio 2021) Solo tre mesi fa, per un fatto analogo, l’ex presidente della Lombardia ed ex ministro dell’Interno, Roberto Maroni, era stato assolto in via definitiva dalla Cassazione. Ma l’ex segretario della Lega dovrà comunque affrontare il processo che inizierà il prossimo 28 aprile coi Primi testi dell’accusa il dibattimento. Maroni, candidato sindaco a Varese, è imputato, davanti alla IV penale, per induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente per il caso di un contratto di cui ha beneficiato l’architetto Giulia Capel Badino in Ilspa (Infrastrutture lombarde spa). Oggi i giudici, sciogliendo la riserva dopo le richieste delle parti nell’udienza di dicembre, hanno respinto tutte le eccezioni presentate dalla difes, tra cui quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Solo tre mesi fa, per un fatto analogo, l’ex presidente della Lombardia ed ex ministro dell’Interno,, era stato assolto in via definitiva dalla Cassazione. Ma l’ex segretario della Lega dovrà comunque affrontare ilche inizierà il prossimo 28coitestiil dibattimento., candidato sindaco a Varese, è imputato, davanti alla IV penale, per induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente per il caso di un contratto di cui ha beneficiato l’architetto Giulia Capel Badino in Ilspa (Infrastrutture lombarde spa). Oggi i giudici, sciogliendo la riserva dopo le richieste delle parti nell’udienza di dicembre, hanno respinto tutte le eccezioni presentate dalla difes, tra cui quella ...

