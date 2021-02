Milano | Darsena affollata come nel periodo pre-Covid | le immagini girate nell’ultimo giorno di zona arancione

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Centinaia di milanesi hanno approfittato della bella giornata di sole di domenica per stare all’aria aperta. Queste sono ledellapresa d’assalto dai residenti, un andirivieni di persone continuofossimo nelimmediatamente prima della pandemia. Da oggi la Lombardia è ingialla, ma secondo le autorità scientifiche l’allerta è ancora molto alta e l’immunità di gregge si raggiungerà solo tra qualche mese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : A Milano Darsena affollata alla vigilia della zona gialla - SkyTG24 : Covid Milano, folla in centro e sui Navigli. VIDEO - repubblica : Milano, l'affollamento sulla Darsena - Massimi8900 : RT @claudiomontar: Le persone che vanno alla Darsena #Milano a prendersi il sole e stare all'aria aperta fanno bene. Si tratta di 2 situaz… - teobaratto90 : RT @claudiomontar: Le persone che vanno alla Darsena #Milano a prendersi il sole e stare all'aria aperta fanno bene. Si tratta di 2 situaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Darsena

la zona con più folla è stata sicuramente quella dei Navigli, con gruppetti di persone che si fermavano nella zona pedonale della, ma tante persone erano anche in corso Vittorio ......accaduto a, dove, complice anche il bel tempo e, soprattutto nella zona dei Navigli, si sono creati assembramenti di giovani che si sono fermati a gruppi nella zona pedonale lungo la. -...Si sono riempite nel pomeriggio le strade del centro di Milano complice anche il bel tempo e, soprattutto nella zona dei Navigli ...Il ministro Speranza: "Attenti, meno restrizioni non significano scampato pericolo". Arcuri: "Se facciamo finta di niente l'epidemia riesploderà" ROMA. Nelle ultime ore 'arancioni' sono tornati gli as ...