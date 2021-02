Milan | ricordi Gustavo Gomez? Da oggetto misterioso della Serie A a campione del Sud America con il Palmeiras

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L'affascinante storia di.Arrivato in Italia come uno dei centrali difensivi più promettenti del Sud, ma presto diventato una delle tante meteore passate nell'orbitaA. Giocatore molto fisico e dall'imponente stazza che, tuttavia, alnon è riuscito a trovare la sua dimensione. Il classe '93 paraguaiano - oggi capitano del- è salito sul tetto del continente oltreoceano, portandosi a casa la seconda Copa Libertadoresstoria del club brasiliano. Riconosciuto sempre come un vero e proprio combattente, il difensorefranchigia di San Paolo è stato uno dei protagonisti principali del cammino che ha portato la compagine verdeoro alla conquistacoppa, ...

Mediagol : #Milan, ricordi Gustavo Gomez? Da oggetto misterioso della #SerieA a campione del Sud America con il Palmeiras… - paolo_shark : @albo_interista Ricordi i Cinesi al Pavia calcio, o al Milan? Uguale. - cilena_la : @AzrofE @pisto_gol Ma classifica de che???? ??Copi I tweets di Pistocchi ???????? Ti manca citare il Celtic?? Consolati a… - MatteoTamburin4 : @tagibopower @FMCROfficial 2 partite giocate, entrambe nella stagione 1996/97: Milan-Rosemborg 1-2, che ci costò l… - caleee12 : @falsario80 @scar15385 Misa che non ti ricordi l’ibrahimovic dell’Inter e del primo periodo al Milan. Vinceva i campionati da solo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ricordi

Calcio News 24

Commenta per primo E' stato il mercato più povero che si, causa Covid. Si sono contati gli euro, non i milioni di euro: quasi un processo di ... ai margini nel. Un'operazione intelligente ...... rigorosamente originali, che riprende il nome dall'epiteto coniato per Juventus, Inter,, ... Gli utenti che decidono di acquistare una casacca della loro squadra del cuore sono guidati da, ...Andrea Costa, ex difensore della Sampdoria, compie oggi 35 anni. Ecco gli auguri del club blucerchiato - VIDEO ...Kabak ha effettuato le visite mediche prima di trasferirsi al Liverpool per i prossimi sei mesi: il centrale era un obiettivo del Milan ...