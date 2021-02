Milan, offerta del Bayer Leverkusen per Hauge: la risposta dei rossoneri (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo il giornalista Nicolò Schirà il Milan avrebbe ricevuto un’offerta dal Bayer Leverkusen per Jens Petter Hauge Il Milan blinda Jens-Petter Hauge. Secondo Nicolò Schirà la scorsa settimana sarebbe arrivata un’offerta per il norvegese dal Bayer Leverkusen, ma i rossoneri hanno prontamente rifiutato. Il classe ’99 rientra pienamente nel progetto di Pioli, che gli sta concedendo abbastanza spazio considerata ancora l’inesperienza dell’esterno offensivo ex Bodo/Glimt. In stagione fin qui 17 presenze con 4 gol ed 1 assist. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo il giornalista Nicolò Schirà ilavrebbe ricevuto un’dalper Jens PetterIlblinda Jens-Petter. Secondo Nicolò Schirà la scorsa settimana sarebbe arrivata un’per il norvegese dal, ma ihanno prontamente rifiutato. Il classe ’99 rientra pienamente nel progetto di Pioli, che gli sta concedendo abbastanza spazio considerata ancora l’inesperienza dell’esterno offensivo ex Bodo/Glimt. In stagione fin qui 17 presenze con 4 gol ed 1 assist. Leggi su Calcionews24.com

RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ?? ??? Il Milan blinda Jens-Petter Hauge. Secondo Nicolò Schirà la scorsa settimana sarebbe arrivata un’offerta per il nor… - zazoomblog : Calciomercato Milan – Rifiutata un’offerta per Hauge - #Calciomercato #Milan #Rifiutata - la_rossonera : ?? ??? Il Milan blinda Jens-Petter Hauge. Secondo Nicolò Schirà la scorsa settimana sarebbe arrivata un’offerta per… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Rifiutata un'offerta per #Hauge - Vincenzo_sai81 : @Tomele03 @CapitanBergomi Basta pensare come Lee a perso il Milan rifiutando l'offerta di commisso non si può che darti ragione. -