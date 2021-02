Milan, Hauge: “Mi diverto ogni giorno qui e Ibrahimovic…” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Hauge ha rilasciato un'intervista in cui parla dei primi mesi trascorsi al Milan e delle prime gioie rossonere, oltre a qualche curiosità. Le sue parole. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha rilasciato un'intervista in cui parla dei primi mesi trascorsi ale delle prime gioie rossonere, oltre a qualche curiosità. Le sue parole. Pianeta

PianetaMilan : #Milan, #Hauge: 'Mi diverto ogni giorno qui e #Ibrahimovic...' - #ACMilan - PianetaMilan : #Milan, #Hauge sul #BodoGlimt: 'Era il momento giusto per lasciare' / #News - rivellorocco : RT @Sport_Mediaset: #Hauge: 'Felice di aver scelto #Milan, è una grande opportunità'. Il norvegese: 'Era il momento giusto e, personalmente… - Sport_Mediaset : #Hauge: 'Felice di aver scelto #Milan, è una grande opportunità'. Il norvegese: 'Era il momento giusto e, personalm… - zazoomblog : Hauge: Milan era il momento giusto. Ibra? A volte traduce per me... - #Hauge: #Milan #momento #giusto. -