Migranti, ministro croato attacca eurodeputati Pd in missione al confine con la Bosnia: "Provocazione per screditare il nostro Paese" (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Una Provocazione, un tentativo di screditare la reputazione" della Croazia. Non si placa lo scontro tra il governo di Zagabria e i quattro eurodeputati socialisti Pietro Bartolo, Alessandra Moretti, Pier Francesco Majorino e Brando Benefei che ieri si sono recati in visita al confine tra Croazia e Bosnia per verificare le condizioni di vita dei Migranti da settimane bloccati alla frontiera e sono stati fermati dalla polizia croata. A dichiararlo è stato il ministro dell'Interno, Davor Bozinovic, rispondendo ai cronisti. Accuse che hanno provocato la nuova risposta dei politici italiani che già ieri avevano protestato contro l'operato delle forze di sicurezza croate, invocando la libertà di movimento all'interno del territorio dell'Unione europea: "Siamo sorpresi dalle ...

