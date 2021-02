Microsoft Lens: nuovo nome e nuove funzionalità (Di martedì 2 febbraio 2021) L’app di scansione Office Lens si è da poco aggiornata per Android e iOS: è stata rinominata in Microsoft Lens e sono state introdotte alcune novità. Stiamo facendo il passo successivo nella nostra evoluzione cambiando il nome e logo da Office Lens a Microsoft Lens e aggiungendo alcune nuove funzionalità dinamiche. Cosa c’è di nuovo? Azioni intelligenti nella fotocamera: Immagine in testo. Immagine in tabella. Immagine in contatto. Lettore immersivo. Scansione del codice QR. Esperienza di scansione migliorata: Riordino delle pagine. Re-edit dei PDF scansionati. Possibilità di applicare un filtro a tutte le immagini nel documento. Scansione fino a 100 pagine come immagini o PDF. Passaggio più facile tra posizioni ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 2 febbraio 2021) L’app di scansione Officesi è da poco aggiornata per Android e iOS: è stata rinominata ine sono state introdotte alcune novità. Stiamo facendo il passo successivo nella nostra evoluzione cambiando ile logo da Officee aggiungendo alcunedinamiche. Cosa c’è di? Azioni intelligenti nella fotocamera: Immagine in testo. Immagine in tabella. Immagine in contatto. Lettore immersivo. Scansione del codice QR. Esperienza di scansione migliorata: Riordino delle pagine. Re-edit dei PDF scansionati. Possibilità di applicare un filtro a tutte le immagini nel documento. Scansione fino a 100 pagine come immagini o PDF. Passaggio più facile tra posizioni ...

