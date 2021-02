METEO Italia. Ultime piogge, arriva l’anticiclone. Stop inverno per quanto? (Di lunedì 1 febbraio 2021) METEO SINO ALL’8 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Questo inizio settimana, coincidente con l’avvio di febbraio, mostra ancora protagonista il flusso perturbato nord-atlantico. Un nuovo impulso frontale, sostenuto da correnti occidentali, determina ulteriori precipitazioni. Le aree tirreniche meridionali ed insulari sono quelle più coinvolte, ma in generale l’instabilità interessa ancora parte del Sud e delle regioni centrali. Il tempo è più asciutto al Nord, a parte delle precipitazioni lungo le Alpi di confine centro-occidentali dove nevicherà oltre i 1000/1200 metri, in rialzo diurno. Gli ultimi effetti della perturbazione si manifesteranno all’estremo Sud ancora martedì, ma nel contempo una rimonta anticiclonica dall’Europa sudoccidentale inizierà ad affermarsi sul Mediterraneo Centrale. Sarà un anticiclone di matrice sub tropicale, alimentato ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021)SINO ALL’8 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Questo inizio settimana, coincidente con l’avvio di febbraio, mostra ancora protagonista il flusso perturbato nord-atlantico. Un nuovo impulso frontale, sostenuto da correnti occidentali, determina ulteriori precipitazioni. Le aree tirreniche meridionali ed insulari sono quelle più coinvolte, ma in generale l’instabilità interessa ancora parte del Sud e delle regioni centrali. Il tempo è più asciutto al Nord, a parte delle precipitazioni lungo le Alpi di confine centro-occidentali dove nevicherà oltre i 1000/1200 metri, in rialzo diurno. Gli ultimi effetti della perturbazione si manifesteranno all’estremo Sud ancora martedì, ma nel contempo una rimonta anticiclonica dall’Europa sudoccidentale inizierà ad affermarsi sul Mediterraneo Centrale. Sarà un anticiclone di matrice sub tropicale, alimentato ...

