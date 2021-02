Meteo inverno, da Gennaio a Febbraio, che promette ancora molte sorprese (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ calato il sipario su Gennaio, un mese che ha mostrato un volto a tratti decisamente invernale in gran parte d’Europa e sull’Italia, ma non sono mancate lunghe fasi dal clima ben più mite, come accaduto anche di recente con il ritorno delle correnti oceaniche. Anomalie termiche di Gennaio in EuropaIl gelo aveva colpito verso metà mese gran parte dell’Europa Centro-Orientale, arrivando a lambire anche l’Italia. Si è trattato però di un evento abbastanza fugace, con il freddo subito spodestato da masse d’aria molto più temperate. Visti questi contrasti in gioco, possiamo notare dalla cartina come l’andamento complessivo del clima di Gennaio non sia stato così freddo in Europa. Le temperature sono state anzi leggermente sopra media sui paesi orientali dell’Europa, in particolare fra i Balcani e il Mar Nero. Viceversa, sulla parte ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ calato il sipario su, un mese che ha mostrato un volto a tratti decisamente invernale in gran parte d’Europa e sull’Italia, ma non sono mancate lunghe fasi dal clima ben più mite, come accaduto anche di recente con il ritorno delle correnti oceaniche. Anomalie termiche diin EuropaIl gelo aveva colpito verso metà mese gran parte dell’Europa Centro-Orientale, arrivando a lambire anche l’Italia. Si è trattato però di un evento abbastanza fugace, con il freddo subito spodestato da masse d’aria molto più temperate. Visti questi contrasti in gioco, possiamo notare dalla cartina come l’andamento complessivo del clima dinon sia stato così freddo in Europa. Le temperature sono state anzi leggermente sopra media sui paesi orientali dell’Europa, in particolare fra i Balcani e il Mar Nero. Viceversa, sulla parte ...

