Mercato Juventus | arriva il nuovo attaccante | visite mediche in corso

(Di lunedì 1 febbraio 2021)– Laha perfezionato l’acquisto dell’classe 2001 Emanuele Pecorino dal Catania. Il centravanti èto ieri in serata a Torino. Questa mattina alle 9 ha iniziato a sottoporsi alledi rito per poi aggregarsi all’Under 23 di Zauli. La trattativa con gli etnei si è chiusa sulla base di un milione di euro più bonus. Per il ragazzo pronto un contratto fino al 2025. E test medici previsti anche per Mattia Compagnon, centrocampista classe 2001. Lui invecein prestito con diritto di riscatto dall’Udinese., Pecorino al J Medical Alto 1 metro e 92, Pecorino fa della forza fisica una delle sue armi migliori, ma ha anche un ottimo mancino e una buona ...

Sami Khedira ad un passo dal lasciare la Juventus e la Serie A. Il calciatore tedesco ha già sostenuto le visite mediche con l'Herta Berlino.