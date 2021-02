Mercato auto, Francia a gennaio segna -5,85%. Registrate 126.381 immatricolazioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Pesa l’impatto della crisi sanitaria sul Mercato automobilistico francese che resta fragile a gennaio, con una riduzione del 5,85% su base mensile. Secondo i dati pubblicati dal Comitato dei costruttori di automobili (CCFA) nel primo mese del 2021 sono state Registrate 126.381 immatricolazioni. “Non ci sono stati cambiamenti, il Mercato è ancora fragile – ha dichiarato l’analista di CCFA Francois Roudier –. Il 2021 si apre in modo molto delicato a causa delle misure legate alla crisi sanitaria. Le vendite dipenderanno da un eventuale nuovo lockdown”. Nel dettaglio Peugeot ha registrato -10,88% su base annua a gennaio (26.063 veicoli venduti), -20,95% per Renault (18.881) e -21,24% per Citroen (12.314). Dacia, marchio del gruppo Renault, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Pesa l’impatto della crisi sanitaria sulmobilistico francese che resta fragile a, con una riduzione del 5,85% su base mensile. Secondo i dati pubblicati dal Comitato dei costruttori dimobili (CCFA) nel primo mese del 2021 sono state126.381. “Non ci sono stati cambiamenti, ilè ancora fragile – ha dichiarato l’analista di CCFA Francois Roudier –. Il 2021 si apre in modo molto delicato a causa delle misure legate alla crisi sanitaria. Le vendite dipenderanno da un eventuale nuovo lockdown”. Nel dettaglio Peugeot ha registrato -10,88% su base annua a(26.063 veicoli venduti), -20,95% per Renault (18.881) e -21,24% per Citroen (12.314). Dacia, marchio del gruppo Renault, ...

