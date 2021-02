Mastella: “Conte e Renzi stiano insieme, altrimenti c’è il voto” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLunga intervista del sindaco di Benevento Clemente Mastella concessa al quotidiano Affaritaliani.it. Il tema, com’è d’uopo in questo periodo storico, è il possibile esito della crisi di governo. “L’auspicio è che trovino un modo armonico per stare insieme, ognuno seppellendo l’ascia di guerra. altrimenti non ne escono“. Così Mastella commenta il tentativo che in queste ore Roberto Fico sta facendo, su mandato di Mattarella, per capire se c’è una maggioranza parlamentare. “Se Renzi privilegia il dato politico ci sono le condizioni per il Conte ter. D’altronde il leader di Italia Viva ha già ottenuto diverse cose. La delega ai Servizi non è più nelle mani del presidente del Consiglio, troveranno un’intesa per incrementare i fondi per il sistema sanitario ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLunga intervista del sindaco di Benevento Clementeconcessa al quotidiano Affaritaliani.it. Il tema, com’è d’uopo in questo periodo storico, è il possibile esito della crisi di governo. “L’auspicio è che trovino un modo armonico per stare, ognuno seppellendo l’ascia di guerra.non ne escono“. Cosìcommenta il tentativo che in queste ore Roberto Fico sta facendo, su mandato di Mattarella, per capire se c’è una maggioranza parlamentare. “Seprivilegia il dato politico ci sono le condizioni per ilter. D’altronde il leader di Italia Viva ha già ottenuto diverse cose. La delega ai Servizi non è più nelle mani del presidente del Consiglio, troveranno un’intesa per incrementare i fondi per il sistema sanitario ...

