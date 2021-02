Massimo Boldi vuole Giorgia Meloni Premier, sostenitori FdI temono di non rivederlo in TV (Di lunedì 1 febbraio 2021) Curioso quanto avvenuto oggi 1 febbraio sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia, considerando il fatto che uno dei partiti più popolari nel nostro Paese ha ricondiviso le dichiarazioni di Massimo Boldi. Il noto attore, già a suo tempo al centro di una bufala secondo cui avrebbe interpretato il personaggio di Silvio Berlusconi in un film di Sorrentino (ne abbiamo parlato nel lontano 2016) a quanto pare desidererebbe vedere Giorgia Meloni Premier. E così, FdI ha preparato una grafica ad hoc ostentando questo riconoscimento pubblico per la sua leader. Massimo Boldi vuole Giorgia Meloni Premier: come hanno reagito i fan di Fratelli d’Italia Situazione singolare, partendo dal presupposto che si tratti di ... Leggi su bufale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Curioso quanto avvenuto oggi 1 febbraio sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia, considerando il fatto che uno dei partiti più popolari nel nostro Paese ha ricondiviso le dichiarazioni di. Il noto attore, già a suo tempo al centro di una bufala secondo cui avrebbe interpretato il personaggio di Silvio Berlusconi in un film di Sorrentino (ne abbiamo parlato nel lontano 2016) a quanto pare desidererebbe vedere. E così, FdI ha preparato una grafica ad hoc ostentando questo riconoscimento pubblico per la sua leader.: come hanno reagito i fan di Fratelli d’Italia Situazione singolare, partendo dal presupposto che si tratti di ...

blacksbarnes : Ma lo stesso Massimo Boldi che per anni ha fatto film tutti uguali dove alla base c'erano battute spinte e oggettif… - sonoesausta : Allora se mo dice Massimo Boldi non posso che darvi ragione - Batmoon7 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni La più bella battuta di Massimo Boldi degli ultimi 40 anni. - Batmoon7 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Massimo Boldi. Cristo Santo, Massimo Boldi. - CapitanoRhett : RT @SecolodItalia1: Massimo Boldi: “Mi piacerebbe Giorgia Meloni premier. Di Maio? Buono per un cinepanettone” -