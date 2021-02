Martina Franca: bisognoso tenta di rubare le offerte in chiesa, il parroco gli offre ospitalità Denuncia alla polizia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Il personale del Commissariato di Martina Franca ha Denunciato in stato di libertà per furto un uomo di nazionalità afgana di 31 anni. I poliziotti sono intervenuti davanti ad una chiesa nel centro città dove il parroco aveva appena fermato il 31enne sorpreso ad armeggiare vicino la cassetta delle offerte con il chiaro intento di rubarla. L’uomo è stato riconosciuto dai poliziotti che erano sulle sue tracce da qualche giorno perché considerato l’autore di un altro simile furto perpetrato sempre in danno di un’altra chiesa situata nel centro storico. In quest’ultimo episodio il sistema di videosorveglianza della chiesa era riuscito ad immortalare il ladro che indossava ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso d: Il personale del Commissariato dihato in stato di libertà per furto un uomo di nazionalità afgana di 31 anni. I poliziotti sono intervenuti davanti ad unanel centro città dove ilaveva appena fermato il 31enne sorpreso ad armeggiare vicino la cassetta dellecon il chiaro intento di rubarla. L’uomo è stato riconosciuto dai poliziotti che erano sulle sue tracce da qualche giorno perché considerato l’autore di un altro simile furto perpetrato sempre in danno di un’altrasituata nel centro storico. In quest’ultimo episodio il sistema di videosorveglianza dellaera riuscito ad immortalare il ladro che indossava ...

