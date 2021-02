Martina Franca | 31enne afgano ruba offerte in chiesa | bloccato dal parroco e denunciato

LaGazzettaWeb : Martina Franca, ruba offerte in chiesa: bloccato dal parroco e arrestato dalla Ps - NoiNotizie : Martina Franca (#Taranto): bisognoso tenta di rubare le offerte in chiesa, il parroco gli offre ospitalità - alexzigaming : @OpenFiberIT @OrtygiaBS salve, nel mio paese Martina Franca [TA] stamattina ho visto dei vostri tecnici con la pet… - glichefdeigrani : Spettacolooooo -FIOR DI LATTE -CARCIOFI INTERI -CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA @ PizzaArt Battipaglia - AgoraBlog2 : Aumenta il numero complessivo dei casi di #Coronavirus a #MartinaFranca, in seguito all'ultimo aggiornamento... -

Il personale del Commissariato di Martina Franca ha denunciato in stato di libertà per furto un uomo di nazionalità afgana di 31 anni. I poliziotti sono intervenuti davanti ad una chiesa nel centro città dove il parroco aveva appena bloccato l'uomo che stava tentando di rubare le offerte. Si tratta di un 31enne afgano già con altri analoghi precedenti. Grazie alla disponibilità dello stesso prete, è stato ospitato in una struttura gestita da enti ecclesiastici.