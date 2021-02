Marilyn Manson, una testimonianza lo incastra: accuse pesantissime (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il noto cantante è al centro del ciclone dopo essere stato accusato di stupro e violenza domestica. Un’intervista a Vanity Fair ha sollevato un grosso polverone. “Il nome del mio aggressore è Brian Warner, noto anche al mondo come Marilyn Manson“, così ha esordito ai microfoni del noto giornale Evan Rachel Wood. L’attrice e la star L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il noto cantante è al centro del ciclone dopo essere stato accusato di stupro e violenza domestica. Un’intervista a Vanity Fair ha sollevato un grosso polverone. “Il nome del mio aggressore è Brian Warner, noto anche al mondo come“, così ha esordito ai microfoni del noto giornale Evan Rachel Wood. L’attrice e la star L'articolo proviene da Inews.it.

IlPrimatoN : La stessa attrice diede dello stupratore a Kobe Bryant all'indomani della sua morte e criticò 'Stranger Things' per… - infoitcultura : Evan Rachel Wood accusa apertamente Marilyn Manson: 'Ha abusato di me per anni' - RepSpettacoli : Marilyn Manson, Evan Rachel Wood lo accusa di molestie sessuali: 'Mi ha fatto il lavaggio del cervello' [aggiorname… - occhio_notizie : Ecco cosa ha denunciato l'attrice americana: lei e #Manson in passato hanno avuto una relazione - ghesbor0 : RT @RollingStoneita: Evan Rachel Wood: «Marilyn Manson ha abusato di me per anni» #1febbraio -