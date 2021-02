Marilyn Manson è accusato di violenza dalla ex Evan Rachel Wood (Di lunedì 1 febbraio 2021) Evan Rachel Wood, l’ex di Marilyn Manson, ha spesso raccontato di aver subito abusi: in un’intervista recente ha confessato di riferirsi proprio al cantante. “Il nome del mio aggressore è Brian Warner, noto anche al mondo come Marilyn Manson. Ha cominciato a usarmi violenza quando ero adolescente e ha abusato di me in modo orribile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 febbraio 2021), l’ex di, ha spesso raccontato di aver subito abusi: in un’intervista recente ha confessato di riferirsi proprio al cantante. “Il nome del mio aggressore è Brian Warner, noto anche al mondo come. Ha cominciato a usarmiquando ero adolescente e ha abusato di me in modo orribile L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

