Maradona | parla la cuoca | “Si era stancato di tutto Lo facevano diventare matto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’emittente America Tv, nel programma ‘Los Escandalones’ ha raccolto le parole di Romina Milagros Rodriguez, lache viveva con Diego Armandonella sua casa di Tigre, dove l’argentino stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento alla testa. Queste le parole della donna, che ha tentato di rianimarlo quando ha avuto l’arresto cardiocircolatorio che gli è costato la vita: “Per me, si eradi. Se vogliamo dire com’era, faceva dei miracoli. Ma per me era stanco. Voleva stare da solo, riposare e stare tranquillo. Ha detto basta, la gente intorno lo faceva. Chi c’era sempre eravamo il personale della sicurezza, un suo nipote e io. Poi il segretario, e a volte veniva un fisioterapista. Mi indigna il fatto che tutti dicevano di essere amici ...