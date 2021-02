Manchester City, gioia Aguero: “Guarito dal Covid. Pronto a tornare” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sorride il Manchester City e soprattutto Sergio Aguero. L'attaccante argentino ha recuperato dal Covid-19 che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Dopo essere stato a contatto con una persona risultata poi positiva, anche il Kun aveva contratto il coronavirus obbligando all'ennesimo stop della stagione, oltre a quelli già noti per i vari infortuni fisici. Nelle scorse ore, però, il centravanti ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha annunciato il recupero.Aguero: "Pronto a tornare""Ho recuperato dal Covid-19", ha scritto Aguero con una stories su Instagram sul proprio profilo. "Mi sono allenato nella palestra della società e sono Pronto a tornare ad allenarmi con la squadra e i miei ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sorride ile soprattutto Sergio. L'attaccante argentino ha recuperato dal-19 che lo aveva colpito nelle scorse settimane. Dopo essere stato a contatto con una persona risultata poi positiva, anche il Kun aveva contratto il coronavirus obbligando all'ennesimo stop della stagione, oltre a quelli già noti per i vari infortuni fisici. Nelle scorse ore, però, il centravanti ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha annunciato il recupero.: """Ho recuperato dal-19", ha scrittocon una stories su Instagram sul proprio profilo. "Mi sono allenato nella palestra della società e sonoad allenarmi con la squadra e i miei ...

