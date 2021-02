Manchester City, Augero guarito dal Coronavirus: l’annuncio del giocatore (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sorride il Manchester City di Guardiola: el Kun Aguero è guarito dal Coronavirus ed è pronto a tornare Buone notizie per il Manchester City di Pep Guardiola. Sergio Aguero è guarito dal Coronavirus ed è pronto a tornare a disposizione dei Citizens. L’argentino ha scritto sui social: «Ho recuperato dal Covid-19. Mi sono allenato nella palestra della società e sono pronto a tornare ad allenarmi con la squadra e i miei compagni. Non vedo l’ora di tornare» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sorride ildi Guardiola: el Kun Aguero èdaled è pronto a tornare Buone notizie per ildi Pep Guardiola. Sergio Aguero èdaled è pronto a tornare a disposizione dei Citizens. L’argentino ha scritto sui social: «Ho recuperato dal Covid-19. Mi sono allenato nella palestra della società e sono pronto a tornare ad allenarmi con la squadra e i miei compagni. Non vedo l’ora di tornare» Leggi su Calcionews24.com

PodcastCard : Both Manchester teams passing on big opportunities: Manchester City: No interest in Diego Costa. #ManCity Manche… - GermiDrubich : @FrancoBailetti @NicoAtletico87 A camiseta replica del manchester city - Claugod82 : @P_Rocchetti87 C’hai ragione che ce fa der Manchester city e del Brasile...lui si è sempre sentito un Galacticos!!! - AsrToto : RT @Claugod82: Santon accetta solo Real Madrid,Manchester City o nazionale brasiliana...confermi @P_Rocchetti87 ?? - antonell_ardit : @SkySport Ma, non era la Manchester city? -