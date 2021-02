Malagò “Vaccini agli atleti olimpici? Decida la politica” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nessuna richiesta, semplicemente “è giusto che si assuma la responsabilità la politica nei confronti degli atleti che difendono la bandiera dell’Italia alle Olimpiadi”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a proposito della questione vaccinazione contro il Covid per gli atleti attesi ai Giochi di Tokyo. gm/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nessuna richiesta, semplicemente “è giusto che si assuma la responsabilità lanei confronti degliche difendono la bandiera dell’Italia alle Olimpiadi”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovannia proposito della questione vaccinazione contro il Covid per gliattesi ai Giochi di Tokyo. gm/mrv/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Malagò “Vaccini agli atleti olimpici? Decida la politica” - Notiziedi_it : Malagò “Vaccini agli atleti olimpici? Decida la politica” - news_modena : Malagò “Vaccini agli atleti per Tokyo? Decida la politica” - princigallomich : Malagò “Vaccini agli atleti per Tokyo? Decida la politica” - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Malagò: Vaccini agli atleti per Tokyo? -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò Vaccini Malagò: Vaccini agli atleti per Tokyo?

Infine, prendendo spunto dalla conferma di Orlando al timone della Fidaf, Malagò sottolinea: ''Abbiamo davanti 4 anni importanti, sicuramente non facili ma c'è grande voglia di ribadire l'...

Malagò "Vaccini agli atleti per Tokyo? Decida la politica"

Infine, prendendo spunto dalla conferma di Orlando al timone della Fidaf, Malagò sottolinea: "Abbiamo davanti 4 anni importanti, sicuramente non facili ma c'è grande voglia di ribadire l'attaccamento ...

Infine, prendendo spunto dalla conferma di Orlando al timone della Fidaf,sottolinea: ''Abbiamo davanti 4 anni importanti, sicuramente non facili ma c'è grande voglia di ribadire l'...Infine, prendendo spunto dalla conferma di Orlando al timone della Fidaf,sottolinea: "Abbiamo davanti 4 anni importanti, sicuramente non facili ma c'è grande voglia di ribadire l'attaccamento ...