"Ma sei incinta e bevi alcolici?". Bufera social sulla foto di Belen - (Di lunedì 1 febbraio 2021) Carlo Lanna Ancora rumor e pettegolezzi sulla gravidanza di Belen Rodriguez. Ora è Bufera per una foto che la showgirl ha pubblicato sui social Belen Rodriguez torna al centro della scena. Nel corso delle ultime settimane, illazioni e post sibillini sui social, hanno fatto pensare che la celebre showgirl fosse incinta per la seconda volta. Un gossip che sta ancora infiammando la rete dato che, fino a questo momento, la diretta interessata non ha né confermato né smentito la sua gravidanza. Legata da una passionale relazione con il giovane Antonio Spinalbese, che di professione è Hair stylist, la Rodriguez pare che abbia deciso di tornare a sognare l'amore dopo la fine della tormentata storia con Stefano De Martino.

