"Ma davvero lo fa adesso? Faccia di...". Uragano Maglie contro Roberto Fico: la farsa del grillino

Mentre arrivano indiscrezioni secondo cui il "mediatore" Roberto Fico non sarebbe fisicamente presente al tavolo di confronto tra i partiti che dovrebbero formare nuovamente la maggioranza giallorossa a sostegno di Giuseppe Conte, Maria Giovanna Maglie non risparmia critiche feroci ai protagonisti in campo. "Ho capito bene? Un bel tavolo di programma con la terza carica istituzionale del Paese, con le stesse forze politiche che non sono d'accordo su niente, dopo un mese di crisi? Voi come dite facce di tolla?", ha scritto la giornalista in un tweet che ha subito riscosso molto successo. E non poteva essere altrimenti, dato che sono in tanti a pensarla come lei: queste consultazioni stanno assumendo sempre più le proporzioni di una farsa in piena regola. Il Paese è bloccato nel bel mezzo di un'epidemia e di ...

Ultime Notizie dalla rete : davvero adesso Chloe chiude il capitolo Louis dopo averlo visto baciare un'altra in Geordie Shore 21

La relazione tra Chloe e Louis è sembrata sul punto di decollare nelle prime puntate di Geordie Shore 21, ma non ha mai davvero spiegato le ali. E adesso ha messo la retromarcia: dopo averlo visto baciare un'altra, lei ha infatti deciso di archiviare le speranze di una love story! Gli altri inquilini si aspettavano una ...

Inter, veto inaspettato per l'estate: Skriniar sarebbe incedibile per Conte

Uno dei giocatori completamente rigenerati in questa stagione in casa Inter è Milan Skriniar . Il centrale slovacco è davvero rinato e adesso sembra essere tornato sui livelli ammirati due anni fa, quando era considerato uno dei migliori difensori del campionato italiano e non solo, tanto da arrivare a valere oltre ...

Sky: “Niang al Genoa, l’affare ora è saltato: così rischia davvero di non arrivare più” SOS Fanta Thor: Love and Thunder, ci sono delle capre sul set: ecco a cosa dovrebbero

Sul set australiano del film scritto e diretto da Taika Waititi sono stati avvistati degli animali molto noti ai fan del fumetto ...

Sex and the City: Sarah Jessica Parker (Carrie) svela la trama del revival

Sarah Jessica Parker sul revival di Sex and the City: "Il Covid-19 farà parte della trama" La trama del revival di Sex and the City inizia gradualmente a ...

