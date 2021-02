Luna Rossa, parla Spithill: "Siamo migliorati, ma non basta. Faremo di più" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Auckland, 1 febbraio 2021 " Il netto successo di Luna Rossa su American Magic ha spalancato le porte della finale di Prada Cup , al meglio delle 13 regate, contro Team Ineos , vincitrice del Round ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Auckland, 1 febbraio 2021 " Il netto successo disu American Magic ha spalancato le porte della finale di Prada Cup , al meglio delle 13 regate, contro Team Ineos , vincitrice del Round ...

Tg3web : Sono bastate quattro regate a Luna Rossa per sbarazzarsi degli statunitensi di American Magic. Ora la finale di Pra… - SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa in finale: American Magic ko 4-0 nelle semifinali - SkyTG24 : Vela, Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup 2021: sconfitta 4-0 American Magic - infoitsport : Prada Cup, Pietro Sibello: il 'nuovo' tattico di Luna Rossa. Che 'triangolo' con Spithill e Bruni: la rivoluzione a… - infoitsport : LIVE Prada Cup, Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: James Spithill annuncia novità -