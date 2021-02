Luigi Pelazza, l’inviato de Le Iene condannato a 2 mesi di carcere per “violenza privata” contro la giornalista Guia Soncini (Di lunedì 1 febbraio 2021) l’inviato de Le Iene Luigi Pelazza è stato condannato a due mesi di carcere per violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini. Come riferisce l’Agi che dà la notizia, il Tribunale di Milano lo ha riconosciuto colpevole mentre ha invece assolto “per non aver commesso il fatto” l’altro imputato nel processo, il cameraman Osvaldo Camillo Verdi, perché dal dibattimento non è emersa la certezza che fosse presente quel giorno. Il pm Francesco Cajani aveva chiesto 9 mesi di carcere. La condanna di Pelazza è stata convertita, su sua richiesta, in una pena pecuniaria di 15mila euro e sospesa. “È una sentenza importante – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)de Leè statoa duediperai danni della. Come riferisce l’Agi che dà la notizia, il Tribunale di Milano lo ha riconosciuto colpevole mentre ha invece assolto “per non aver commesso il fatto” l’altro imputato nel processo, il cameraman Osvaldo Camillo Verdi, perché dal dibattimento non è emersa la certezza che fosse presente quel giorno. Il pm Francesco Cajani aveva chiesto 9di. La condanna diè stata convertita, su sua richiesta, in una pena pecuniaria di 15mila euro e sospesa. “È una sentenza importante – ha ...

