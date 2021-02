Luigi Pelazza e Guia Soncini | condannato l' inviato delle Iene Cosa è successo

(Di lunedì 1 febbraio 2021)de 'Le' , è statodal Tribulale di Milano a 2 mesi di carcere per violenza privata ai danni della giornalista, che si era costituita parte civile, ...

ilpost : L’inviato delle “Iene” Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata nel caso che coinvolge la giornalista… - Corriere : Luigi Pelazza, inviato de «Le Iene» condannato a 2 mesi: entrò nel palazzo di Guia Soncini - ale_mayer : RT @lucasofri: L’inviato delle “Iene” Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata nel caso che coinvolge la giornalista Guia Sonc… - RainNoise : RT @janavel7: Le Iene ormai nulla hanno a che vedere col giornalismo. Molto invece con il degrado della Tv. L’inviato delle “Iene” Luigi P… - CapaGira : RT @_DAGOSPIA_: LUIGI PELAZZA, INVIATO DE ‘LE IENE’ CONDANNATO A 2 MESI: ENTRÒ NEL PALAZZO DI GUIA SONCINI E -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Pelazza

, inviato de 'Le Iene' , è stato condannato dal Tribulale di Milano a 2 mesi di carcere per violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini, che si era costituita parte civile, ..., inviato de 'Le Iene', è stato condannato per violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini e ha voluto commentare così la notizia: 'Accettiamo questa sentenza ma è ovvio che ...Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata a due mesi di carcere poi convertiti alla pena pecuniaria di 15mila euro.?Il Tribunale di Milano ha condannato l’inviato de “Le Iene” Luigi Pelazza a 2 mesi di carcere, convertiti su richiesta dell’imputato alla pena pecuniaria di 15mila euro e sospesa. Pelazza è stato con ...