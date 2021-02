Luciana Littizzetto sorprende Antonella Clerici | “La tua trasmissione per me è imperdibile”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ sempre mezzogiorno è un successo in crescendo perche nella puntata di oggi ha ricevuto in diretta i complimenti di. Uno scambio di stima e affetto tra le due protagoniste della tv. Già ieri laaveva manifestato la sua opinione sul nuovo programma del mezzogiorno e sulla conduzione di, soprattutto sui giochi, l’allegria e il fatto che lei parli con un albero finto e uno scoiattolo finto allo stesso modo. Sul finire dellaoggi le ultime telefonate per indovinare l’oggetto del giorno e al telefono c’è la. Una vera sorpresa per la padrona di casa che ha subito riconosciuto la sua voce. Da lì i complimenti e la confessione che quando pranza ...

InfoLifearth : La Satira e' ben altra cosa ..... Brugnaro contro Luciana Littizzetto: «Perché la Rai le consente di screditare Ven… - veneziatoday : Brugnaro contro Luciana Littizzetto: «Perché la Rai le consente di screditare Venezia?» - VperVero : Io dico 'ravanello' per il gioco della ghianda. l'avranno fatto in onore di Luciana Littizzetto??!! ?? #ESempreMezzogiorno @MezzogiornoRai1 - zazoomblog : Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 31 gennaio 2021 (video) - #Luciana #Littizzetto #tempo #gennaio - emmanuelesavoia : 'E ma il cinema italiano ormai...' E poi fanno i film con Ambra Angiolini, Beppe Fiorello e Luciana Littizzetto. Ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Luciana Littizzetto

Sdegno della Lega Ma la polemica prosegue: Sdegno per le parole disulle storiche fornaci di Murano, Burano e Torcello. Presenter una mozione di condanna in consiglio comunale a Venezia per stigmatizzare quanto detto ieri sera a Che Tempo Che Fa. ...Wanda Nara querela: 'Violenza non viene solo dai maschi' Wanda Nara, la foto senza veli in camera da letto è bollente WANDA NARA E MAURO ICARDI: I LADRI IN VILLAE’ sempre mezzogiorno è un successo in crescendo per Antonella Clerici che nella puntata di oggi ha ricevuto in diretta i complimenti di Luciana Littizzetto. Uno scambio di stima e affetto tra le due ...Ma la polemica prosegue: «Sdegno per le parole di Luciana Littizzetto sulle storiche fornaci di Murano, Burano e Torcello. Presenterò una mozione di condanna in consiglio comunale a Venezia per stigma ...