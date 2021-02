Lucarelli | «Ho segnato 240 gol ma sono sempre stato considerato un militante rivoluzionario esaurito»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Su Repubblica un’intervista a Cristiano, oggi allenatore della Ternana, prima in classifica in Serie C, unica squadra professionistica imbattuta in Europa. Da ragazzo, in Nazionale Under 21, si levò la maglia azzurra scoprendo l’immagine di Che Guevara. Racconta di aver pagato a lungo il gesto. «Io lottavo per il pane, non per il filetto. Ho240 gol ovunque e a chiunque,capocannoniere ma tutto èsottovalutato rispetto ai miei ideali politici, che pure porterò nella tomba. Non è giusto. Quando mostrai il Che, avevo vent’anni. Ora ne ho 45 equasi nonno». Racconta di essere cresciuto nel quartiere Shangai di Livorno. «Il più difficile della città insieme a Corea. Nomi asiatici, perché le case popolari avevano appartamenti molto piccoli, quattro ...