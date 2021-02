Lotteria scontrini parte oggi, ma il sito del governo ha il “solito” problema di sicurezza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Primo febbraio, tempo di Lotteria scontrini. Da oggi, infatti, parte ufficialmente il programma di raccolta degli scontrini emessi in seguito a pagamenti elettronici (ad esempio con carta) all’interno di negozi fisici. Verrà emesso un biglietto per ogni euro speso, per un massimo di 1000 biglietti per transazione economica. Tuttavia, ci sono due problemi. LEGGI ANCHE > Come ottenere il cashback senza spendere soldi Lotteria scontrini, quali sono i due problemi riscontrati Il primo è di natura pratica: non tutti gli esercenti, infatti, sono pronti per il sistema di emissione degli scontrini. Infatti, questi ultimi dovrebbero verificare che il software del loro terminale sia aggiornato per poter partecipare alla ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Primo febbraio, tempo di. Da, infatti,ufficialmente il programma di raccolta degliemessi in seguito a pagamenti elettronici (ad esempio con carta) all’interno di negozi fisici. Verrà emesso un biglietto per ogni euro speso, per un massimo di 1000 biglietti per transazione economica. Tuttavia, ci sono due problemi. LEGGI ANCHE > Come ottenere il cashback senza spendere soldi, quali sono i due problemi riscontrati Il primo è di natura pratica: non tutti gli esercenti, infatti, sono pronti per il sistema di emissione degli. Infatti, questi ultimi dovrebbero verificare che il software del loro terminale sia aggiornato per potercipare alla ...

fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini al via, ecco con quali acquisti si partecipa e quali sono esclusi. Dai biglietti del cinem… - agorarai : “Buongiorno. Mentre l’Italia si sveglia senza più zone rosse e parte la Lotteria degli Scontrini, non si è trovata… - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini, si parte dall’1 febbraio. Come partecipare e quanto si vince: ecco il vademecum dell’Agen… - Pippo7up : Oggi ha inizio la “Lotteria degli scontrini”. La più grande puttanata di sempre Io esercente devo spendere 400€ per… - DividendProfit : Fisco, lotteria scontrini parte oggi -