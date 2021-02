Lotteria degli scontrini al via, estrazioni l’11 marzo: cosa cambia e come partecipare (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non senza problemi e ritardi ha ufficialmente inizio la Lotteria degli scontrini. Dopo uno slittamento iniziale di qualche settimana si ha avuto la conferma, con un provvedimento congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dell’avvio ufficiale della Lotteria il 1° febbraio 2021. Un avvio che comunque stenta a decollare, con un gran numero di esercenti che non sono ancora riusciti ad adeguare i propri registratori di cassa anche a causa delle chiusure date dalle restrizioni ancora in vigore, si prospetta quindi un funzionamento a pieno regime solo a partire dai prossimi mesi. Ci saranno diverse novità rispetto a quanto annunciato in precedenza, si inizierà infatti giovedì 11 marzo con la sola prima estrazione mensile, mentre la partecipazione è ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non senza problemi e ritardi ha ufficialmente inizio la. Dopo uno slittamento iniziale di qualche settimana si ha avuto la conferma, con un provvedimento congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dell’avvio ufficiale dellail 1° febbraio 2021. Un avvio che comunque stenta a decollare, con un gran numero di esercenti che non sono ancora riusciti ad adeguare i propri registratori di cassa anche a causa delle chiusure date dalle restrizioni ancora in vigore, si prospetta quindi un funzionamento a pieno regime solo a partire dai prossimi mesi. Ci saranno diverse novità rispetto a quanto annunciato in precedenza, si inizierà infatti giovedì 11con la sola prima estrazione mensile, mentre la partecipazione è ...

