Lotteria degli scontrini al via, ecco con quali acquisti si partecipa e quali sono esclusi. Dai biglietti del cinema al pieno di benzina (Di lunedì 1 febbraio 2021) esclusi i biglietti del cinema, del teatro e dei musei. Così come il pieno di benzina, il costo del parcheggio, il pranzo comprato con i ticket restaurant e, almeno all’inizio, qualunque spesa fatta in farmacia. Tutti questi acquisti non consentiranno di partecipare alla Lotteria degli scontrini che parte lunedì 1 febbraio dopo anni di rinvii. Va ricordato che in ogni caso non si ricevono biglietti validi per le estrazioni pagando in contanti: sono ammesse solo le transazioni fatte con strumenti di pagamento elettronico, quindi carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate o app per i pagamenti. Le categorie escluse, citate all’inizio, sono quelle per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)del, del teatro e dei musei. Così come ildi, il costo del parcheggio, il pranzo comprato con i ticket restaurant e, almeno all’inizio, qualunque spesa fatta in farmacia. Tutti questinon consentiranno dire allache parte lunedì 1 febbraio dopo anni di rinvii. Va ricordato che in ogni caso non si ricevonovalidi per le estrazioni pagando in contanti:ammesse solo le transazioni fatte con strumenti di pagamento elettronico, quindi carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate o app per i pagamenti. Le categorie escluse, citate all’inizio,quelle per ...

