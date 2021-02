Lombardia: domani comunicazioni Fontana e Moratti su piano vaccinale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – La seduta di consiglio regionale della Lombardia si aprirà domani alle 10 con le comunicazioni all’aula del presidente Attilio Fontana e della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, sul piano vaccinale regionale anti-Covid19. Lo ha stabilito la conferenza dei Capigruppo che si è riunita questo pomeriggio in Aula consiliare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Milano, 1 feb. (Adnkronos) – La seduta di consiglio regionale dellasi apriràalle 10 con leall’aula del presidente Attilioe della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia, sulregionale anti-Covid19. Lo ha stabilito la conferenza dei Capigruppo che si è riunita questo pomeriggio in Aula consiliare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

